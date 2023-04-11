Altın fiyatlarında enflasyon endişesi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (11 Nisan 2023)

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi güvenli liman olan altına talep artarken, gram altın yükselişe geçti.

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Altın fiyatlarında enflasyon endişesi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (11 Nisan 2023)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istedi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istemesi sonrası, yarın açıklanacak enflasyon verileri güvenli liman olan altına talebi artırdı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa yüzde 0,4 artarak bin 239 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,69 azalışla günü bin 234 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 30 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 230 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Dün yüzde 0,8 azalışla günü bin 991 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde bin 999 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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