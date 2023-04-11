Eminönü esnafı: Alım gücü çok düştü, insanlar yemeden içmeden kesiyor

Fiyatların 1 yılda 4 kat zamlandığını söyleyen esnaf, “Satışlar, orta karar gidiyor. Alım gücü çok düştü. İnsanlar yemeden içmeden kesiyor. Avrupalılar gelip 10 Euro'ya dünya kadar ürün alıyor. Peynir fiyatı geçen senenin 4 katı” diyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, tarihi Mısır çarşısı çevresinde olan ve Tahtakale'ye kadar uzanan bölgede, vatandaşlara satış yapan esnaf bütçelerle birlikte satışların da azaldığını aktardı. Fiyatların katlanarak arttığını kaydeden esnaf, Arap turistlerin Ramazan ayında azalması ve vatandaşın eriyen alım gücü ile satışların en az yüzde 25 düştüğünü kaydetti.

Çarşı çevresi, satışların bu dönemde durağan olduğuna dikkat çekerek bayram öncesindeki bir haftalık sürece hazırlandıklarını aktardı. Bölgede peynir satan bir esnaf, normalde yerli vatandaşın alım yaptığını ancak son dönemlerde Bulgar turistlerin alışverişe geldiğini belirtirken, “Satışlar, orta karar gidiyor. Alım gücü çok düştü. İnsanlar yemeden içmeden kesiyor. Avrupalılar gelip 10 Euro'ya dünya kadar ürün alıyor. Peynir fiyatı geçen senenin 4 katı. Bir Bulgar Levası 10 TL'yi geçmiş. Gelip buradan ucuza peynir, zeytin alıyorlar. Fiyatlar ne kadar arttıysa satışlar da o kadar düşüyor. Yüzde 25'lik bir düşüşümüz var bu dönemde” dedi.

Mısır Çarşısı'nda lokum ve hurma satışı yapan bir başka esnaf da “Avrupalı turist var ama onlar 100 gram alıyor. Bir Arap turist ise 8-10 aileye hediye alıp gidiyor” diye konuştu.