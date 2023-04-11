Bitcoin, 9 ay sonra 30 bin doları aştı

En büyük kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık 9 ay sonra 30 bin doları aştı.

Bitcoin, 9 ay sonra 30 bin doları aştı

Tarihi rekoru olan 69 bin dolar olan ve 2023 yılında yeniden değer kazanmaya başlayan Bitcoin'in fiyatı bu yıl yüzde 80'den fazla değer kazanarak 10 Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı.

ABD'de meydana gelen bankacılık krizi nedeniyle Fed'in faiz artırım patikasının sonuna geldiğine kanaat getiren yatırımcılar nedeniyle ortaya çıkan iyimserlik kripto paralara yaramaya başladı.

Analistler, 2023 yılının en iyi performans gösteren varlığının şu an için Bitcoin olduğunu belirtirken direnç noktası olarak da 30 bin 500 doları öne çıkardılar.

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