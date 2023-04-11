Piyasalarda son durum: Dolar/TL'de Fed baskısı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istemesi sonrası dolar/TL yatay seyre geçti.

Son Güncelleme:
Piyasalarda son durum: Dolar/TL'de Fed baskısı!

ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Öte yandan piyasalarda Fed'in adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesi varlığını sürdürüyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 19,2740'tan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2757'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda 102,3 ile önceki kapanışın yüzde 0,1 altında dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0890'dan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
dolar FED ABD
Son Güncelleme:
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Altın fiyatlarında enflasyon endişesi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (11 Nisan 2023) Altın fiyatlarında enflasyon endişesi!
Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var.. Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var..
Tavuk pişirirken zehirleyen hata! Sağlıklı değilmiş.. Bilmeden yapıyorduk.. Tavuk pişirirken zehirleyen hata! Sağlıklı değilmiş.. Bilmeden yapıyorduk..
ÇOK OKUNANLAR
Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo! Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo!
9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları 9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları
AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var AKP'ye yakın şirketin anketi: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var
Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek' Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek'
CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...' CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...'