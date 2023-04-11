Piyasalarda son durum: Dolar/TL'de Fed baskısı!

ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Öte yandan piyasalarda Fed'in adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesi varlığını sürdürüyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 19,2740'tan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2757'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda 102,3 ile önceki kapanışın yüzde 0,1 altında dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0890'dan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem