Salatanın Yanına Ekilirse İki Kat Hasat Ediliyor! Bu Sebzeler Birbirinden Besleniyor

Bahçıvanlara göre, bazı sebzeler salatalığın gelişimini olumlu yönde desteklerken, yanlış seçilen komşu bitkiler salatalığın büyümesini engelleyebiliyor. İşte salatalıkla uyum içinde yetişebilecek bazı bitkiler:

DOĞRU BİTKİ SEÇİMİ VERİMİ ARTIRIYOR

Mısır:

Salatalık için en faydalı eşlikçilerden biri olan mısır, doğal bir destek görevi görüyor. Salatalığın tırmanma ihtiyacını karşılayan bu bitki, aynı zamanda aşırı güneş ışığına, sert rüzgârlara ve yoğun yağışlara karşı da koruyucu bir bariyer işlevi görüyor. Uzmanlar, salatalık fidelerinin mısır gövdesine sarılabileceğini de vurguluyor.

Lahana:

Turpgiller familyasından olan lahana, salatalıkla toprak altı kaynaklar açısından rekabete girmeden birlikte gelişebiliyor. Lahananın, salatalığın gelişim sürecine olumlu katkı sunduğu ve sebzelerin genel büyümesini teşvik ettiği ifade ediliyor.

Soğan:

Soğan da salatalık için ideal bitki komşularından biri. İki bitki arasında simbiyotik bir ilişki oluşabileceği, besin transferinin uyum içinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

AYNI TOPRAĞA HER YIL AYNI ÜRÜNÜ EKMEYİN

Bahçıvanlar, salatalık üreticilerine her yıl aynı toprağa dikim yapmamalarını öneriyor. Ürünün daha sağlıklı gelişebilmesi için toprağın dinlendirilmesi ve rotasyon yöntemiyle ekim yapılması tavsiye ediliyor. Ayrıca, güneş alan ve rüzgârdan korunmuş bölgeler, salatalık ekimi için en uygun alanlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi