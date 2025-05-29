Havayolu Devi Şirket İflas Etti

Yeniden yapılanma kapsamında şirketin hedefi, 2 milyar dolardan fazla borcu silmek ve yaklaşık 950 milyon dolarlık yeni sermaye girişi elde etmek. Şirket yönetimi, sürecin ardından faaliyetlerine daha sağlam bir finansal yapıyla devam etmeyi planlıyor.

DAHA ÖNCE DE MALİYETLERİ DÜŞÜRME ADIMLARI ATMIŞTI

Pandeminin uzun vadeli etkileri, artan operasyonel giderler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle mali yapısı zayıflayan Azul, geçtiğimiz yıl borçlarını yeniden yapılandırmak ve nakit pozisyonunu güçlendirmek adına kira anlaşmaları yapmış, tahvil takasları gerçekleştirmiş ve yüz milyonlarca dolar nakit toplamıştı. Ancak bu çabalar, piyasa koşullarındaki sert değişimler nedeniyle beklenen sonucu vermedi.

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ, LİKİDİTE SORUNU DERİNLEŞTİ

S&P Global Ratings, Azul’un kredi notunu CCC- seviyesine indirerek şirketin likidite sorunu yaşadığını ve “önemli ölçüde nakit tükettiğini” belirtti. Analistler, şirketin son dönemde yaptığı borç yapılandırmalarına rağmen ek finansmana erişiminin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekti.

“DÖNÜŞÜMÜN KRİTİK AŞAMASINDAYIZ”

Azul CEO’su John Rodgerson yaptığı açıklamada, başlatılan yeniden yapılanma sürecinin şirketin işleyişinde önemli bir dönüşüm anlamına geldiğini vurgulayarak, “Bu anlaşmalar, işimizin temel unsurlarında sektör lideri olmamızı sağlayacak dönüşüm sürecinin önemli bir adımıdır” dedi.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR YIKIM DAHA

Azul’un iflas koruma başvurusu, pandeminin ardından toparlanmakta zorlanan havacılık sektöründeki kırılganlığın sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Brezilya merkezli havayolu şirketi, ABD’de alacaklılardan korunma talebinde bulunan son büyük havayolu firması olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi