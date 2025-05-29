Dış Ticaret Açığı Nisanda 21 Ayın Zirvesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan genel ticaret sistemi verilerine göre, 2025 Nisan ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 12,7’lik artışla 32 milyar 893 milyon dolar olarak kaydedildi.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET

2025’in ilk dört ayında ihracat yüzde 3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat ise yüzde6,6 yükselerek 120 milyar 699 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 14,7 artarak 34 milyar 586 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024’ün aynı döneminde yüzde 73,4 iken, 2025’te yüzde 71,3’e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ VERİLER

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, Nisan 2025’te ihracat yüzde 11,1 artarak 19 milyar 253 milyon dolara, ithalat yüzde 13,5 artarak 25 milyar 420 milyon dolara yükseldi. Bu kategoride dış ticaret açığı 6 milyar 166 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 12,5 artarak 44 milyar 673 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN’DA YÜKSELDİ

Nisan 2025’te dış ticaret açığı, geçen yıla göre yüzde 22,3 artarak 12 milyar 92 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 66,1’den yüzde 63,2’ye düştü.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA ÖNE ÇIKTI

Nisan ayında ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 1,7 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise imalat sanayi yüzde 93,8, tarım yüzde 4,0, madencilik yüzde 1,6 pay aldı.

İTHALATTA ARA MALLARI AĞIRLIKTA

İthalatta Nisan 2025’te ara mallarının payı yüzde 69,4, sermaye mallarının yüzde 14,0, tüketim mallarının yüzde16,3 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise ara malları yüzde 70,7, sermaye malları yüzde 13,5, tüketim malları yüzde 15,6 pay aldı.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA’YA, İTHALAT ÇİN’DEN

Nisan’da en fazla ihracat 1 milyar 769 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Onu Birleşik Krallık (1 milyar 350 milyon dolar), ABD (1 milyar 150 milyon dolar), İtalya (1 milyar 46 milyon dolar) ve Fransa (851 milyon dolar) izledi. İlk 5 ülke, toplam ihracatın yüzde 29,6’sını oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde de Almanya 7 milyar 95 milyon dolarla lider oldu.

İthalatta ise Nisan’da Çin 4 milyar 177 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Çin’i Rusya (3 milyar 582 milyon dolar), Almanya (2 milyar 773 milyon dolar), İsviçre (1 milyar 775 milyon dolar) ve İtalya (1 milyar 537 milyon dolar) takip etti. İlk 5 ülke, ithalatın yüzde 42,1’ini kapsadı.

MEVSİMSEL VERİLER VE TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Nisan 2025’te ihracat bir önceki aya göre yüzde 7,8 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 3,4 yükseldi.

İmalat sanayi ürünlerinin Nisan’daki ihracat payı yüzde 94,4, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 3,5 oldu. İthalatta imalat sanayi ürünlerinin payı yüzde 81,8, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 10,2 olarak kaydedildi. Ocak-Nisan döneminde ise yüksek teknoloji ithalatı yüzde 11,3’e ulaştı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE VERİLER

Özel ticaret sistemine göre, Nisan 2025’te ihracat yüzde 9,3 artarak 18 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 14,5 artarak 30 milyar 473 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 24,2 artarak 11 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61,9’a geriledi. Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 4,3 artarak 78 milyar 332 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 113 milyar 345 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 14,2 artarak 35 milyar 13 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi