Otomotiv Devi 1.1 Milyon Aracını Geri Çağırıyor: 2021-2025 Yılları Arasını Kapsayacak

YAZILIM GÜNCELLEMESİ UZAKTAN YAPILABİLECEK

Ford yetkilileri, bu sorunun çözümü için araç sahiplerine herhangi bir maliyet yansıtılmayacağını ve güncellemenin yetkili servislerde yapılabileceği gibi uzaktan bağlantı yoluyla da uygulanabileceğini duyurdu. Ayrıca, kullanıcıların güvenlik açısından risk oluşturabilecek bu hata hakkında bilgilendirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kullanılacağı bildirildi.