Otomotiv Devi 1.1 Milyon Aracını Geri Çağırıyor: 2021-2025 Yılları Arasını Kapsayacak
Otomotiv dünyasının önemli markalarından biri olan Ford, ABD'de ciddi bir geri çağırma sürecini başlattı. Şirket, 2021 ile 2025 yılları arasında üretilmiş bazı araçlarında geri görüş kamerasında tespit edilen yazılım kaynaklı arızalar nedeniyle 1 milyonu aşkın aracın geri çağrıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, sorunun özellikle geri manevra sırasında sürücüye iletilen görüntülerde gecikme, ekranın donması veya tamamen kararma şeklinde ortaya çıktığı belirtildi. Bu durumun, sürücünün çevresel görüşünü olumsuz etkileyerek, park ve manevra sırasında çarpışma riskini artırabileceğine dikkat çekildi.
HATALI YAZILIM NEDENİYLE ÇAĞIRIYOR
NHTSA’nın yayımladığı verilere göre, geri çağırmadan etkilenen araç sayısı yaklaşık 1 milyon 75 bine ulaşıyor. Güvenlik riski oluşturan bu teknik aksaklık nedeniyle, Ford’un söz konusu araçlarda yer alan yazılımı güncellemesi zorunlu hale geldi.
YAZILIM GÜNCELLEMESİ UZAKTAN YAPILABİLECEK
Ford yetkilileri, bu sorunun çözümü için araç sahiplerine herhangi bir maliyet yansıtılmayacağını ve güncellemenin yetkili servislerde yapılabileceği gibi uzaktan bağlantı yoluyla da uygulanabileceğini duyurdu. Ayrıca, kullanıcıların güvenlik açısından risk oluşturabilecek bu hata hakkında bilgilendirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kullanılacağı bildirildi.