Sahibinden.com'a Rekabet Soruşturması: Geçici Tedbir Kararı Alındı

Rekabet Kurumu, sahibinden.com hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Ayrıca ilan sitesi için geçici tedbir uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

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Sahibinden.com'a Rekabet Soruşturması: Geçici Tedbir Kararı Alındı

sahibinden.com ile ilgili rekabet soruşturması açıldı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan duyuruya göre soruşturma konusunu Sahibinden’in “kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” ve “bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin olarak gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile hâkim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği oluşturuyor.

BULGULAR YETERLİ BULUNDU

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 16.01.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdiğini belirtti.

Sahibinden.com'a Rekabet Soruşturması: Geçici Tedbir Kararı Alındı - Resim : 1

GEÇİCİ TEDBİR KARARI ALINDI

Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına da karar verildi.

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