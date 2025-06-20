Sabancı Holding'den Dev Adım

Sabancı Holding, 2029 stratejik yol haritası doğrultusunda önemli bir yapısal değişikliğe gitti. Holding, enerji ve dijital iş kollarını tek bir liderlik çatısı altında birleştirerek bu alanlarda karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve sinerji yaratmayı hedefliyor.

Sabancı Holding'den Dev Adım
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Holding tarafından yapılan açıklamada, enerji ve dijital işlerin artık doğrudan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’e bağlı olarak yönetileceği duyuruldu. Zaimler, mevcut CEO’luk görevine ek olarak, Sabancı Topluluğu'nun hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki enerji faaliyetlerini de yönlendirmeye devam edecek.

DxBV ŞİRKETLERİ DOĞRUDAN CEO’YA BAĞLANACAK

Yapılanma kapsamında, tamamı Sabancı Holding'e ait olan ve daha önce DxBV çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin tamamı artık doğrudan Kıvanç Zaimler’e raporlayacak. Böylece dijital ve enerji alanlarındaki operasyonların daha koordineli ve stratejik biçimde ilerlemesi hedefleniyor.

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HEDEF: HIZLI İCRA, GÜÇLÜ BÜYÜME

Yeni yapı sayesinde, enerji ve dijital teknolojiler arasında daha güçlü bir sinerji yaratılması, büyüme girişimlerinin hızlandırılması ve yatırım kararlarının daha çevik alınması planlanıyor. Sabancı Holding, bu hamleyle hem yerel hem de küresel ölçekte dijitalleşme ve sürdürülebilir enerji yatırımlarını daha etkin bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor.

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Kaynak: AA

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