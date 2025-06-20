YKS Sınavı İçin İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrenci ve sınav görevlilerine yönelik toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Uygulama, sınav günü yaşanabilecek ulaşım yoğunluğunu azaltmayı ve adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşmasını hedefliyor.

YKS Sınavı İçin İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak mı?
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İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri, sınav saatlerinden 2 saat önce başlayıp sınavların bitiminden 2 saat sonrasına kadar İstanbul’daki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulama; İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, şehir hatları vapurları, füniküler ve teleferik hatlarını kapsıyor.

YKS Sınavı İçin İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak mı? - Resim : 1

KİMLER ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN YARARLANABİLECEK?

Ücretsiz ulaşım imkanından yararlanmak isteyen adayların, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larını veya YKS sınav giriş belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavda görevli öğretmenler ve diğer personel ise görevli belgeleriyle ücretsiz taşımadan faydalanabilecek.

HEM ADAYLAR HEM GÖREVLİLER KAPSAMDA

Uygulama, 2025 YKS’ye katılacak olan lise son sınıf öğrencileri, mezun adaylar ve sınav görevlileri için geçerli olacak. Yetkililer, adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için kimlik ve giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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