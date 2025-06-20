Merkez Bankası Kararı Sonrası 4 Milyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu

Merkez Bankası’nın haziran ayı faiz kararı sonrasında, bankalar da mevduat faiz oranlarında yeni güncellemeye gitti. Yıllık bazda yüzde 50 seviyesini aşan oranlar bazı özel bankalarda kısmen düşse de, yüksek tutarlı mevduat sahipleri için hâlâ cazip kazanç fırsatları bulunuyor.

Merkez Bankası Kararı Sonrası 4 Milyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
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Kurban Bayramı sonrasında özellikle özel bankalar, faiz oranlarını 1 puan civarında geri çekti. Ancak bazı bankalarda yıllık faiz oranları hâlâ %50’nin üzerinde seyrediyor. Bu kapsamda, 4 milyon TL’lik mevduatın 32 günlük net getirileri şu şekilde sıralandı:

Merkez Bankası Kararı Sonrası 4 Milyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu - Resim : 1

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI

ING, %51 faiz oranıyla listenin başında yer alıyor. 32 gün sonunda toplam tutar 4 milyon 152 bin 22 TL’ye ulaşıyor. Bu da 152 bin 22 TL net kazanç anlamına geliyor.

TEB, %50 faiz oranıyla yatırımcısına 149 bin 41 TL net kazanç sağlıyor.

Denizbank, %48,75 faizle 32 gün sonunda 145 bin 315 TL getiri sunuyor.

Akbank, %49 faiz oranıyla 146 bin 60 TL kazanç vadediyor.

Merkez Bankası Kararı Sonrası 4 Milyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu - Resim : 2

Garanti BBVA, %48 faiz oranıyla 143 bin 79 TL net gelir sağlıyor.

Türkiye İş Bankası, %39,5 faizle yatırımcısına 117 bin 742 TL kazandırıyor.

QNB, %37,75 faiz oranıyla 32 günlük sürede 112 bin 526 TL kazanç elde ettiriyor.

Vakıf Katılım ise kar payı modeliyle %34,29 oranında getiri sunuyor ve bu oranla 102 bin 212 TL net kazanç sağlıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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