Merkez Bankası Kararı Sonrası 4 Milyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu

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Kurban Bayramı sonrasında özellikle özel bankalar, faiz oranlarını 1 puan civarında geri çekti. Ancak bazı bankalarda yıllık faiz oranları hâlâ %50’nin üzerinde seyrediyor. Bu kapsamda, 4 milyon TL’lik mevduatın 32 günlük net getirileri şu şekilde sıralandı:

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI

ING, %51 faiz oranıyla listenin başında yer alıyor. 32 gün sonunda toplam tutar 4 milyon 152 bin 22 TL’ye ulaşıyor. Bu da 152 bin 22 TL net kazanç anlamına geliyor.

TEB, %50 faiz oranıyla yatırımcısına 149 bin 41 TL net kazanç sağlıyor.

Denizbank, %48,75 faizle 32 gün sonunda 145 bin 315 TL getiri sunuyor.

Akbank, %49 faiz oranıyla 146 bin 60 TL kazanç vadediyor.

Garanti BBVA, %48 faiz oranıyla 143 bin 79 TL net gelir sağlıyor.

Türkiye İş Bankası, %39,5 faizle yatırımcısına 117 bin 742 TL kazandırıyor.

QNB, %37,75 faiz oranıyla 32 günlük sürede 112 bin 526 TL kazanç elde ettiriyor.

Vakıf Katılım ise kar payı modeliyle %34,29 oranında getiri sunuyor ve bu oranla 102 bin 212 TL net kazanç sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi