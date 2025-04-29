Ruhunuz Duymadan Kartınızdan Azar Azar Para Çeken Uygulamalar Belli Oldu: Bu Uygulamaları Hemen Silin

Teknoloji uzmanları, Android işletim sistemli telefonları hedef alan bazı zararlı uygulamalar hakkında kullanıcıları uyardı.

Ruhunuz Duymadan Kartınızdan Azar Azar Para Çeken Uygulamalar Belli Oldu: Bu Uygulamaları Hemen Silin

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, altı farklı mobil uygulamanın kullanıcı izni olmadan banka ve kredi kartlarından para çektiği tespit edildi.

Ruhunuz Duymadan Kartınızdan Azar Azar Para Çeken Uygulamalar Belli Oldu: Bu Uygulamaları Hemen Silin - Resim : 1

Bu uygulamalar, masum görünümlerine rağmen telefonlara sızarak kişisel verilerle birlikte finansal bilgileri de ele geçirebiliyor. Özellikle uygulama içi satın almaları kullanıcı onayı olmadan gerçekleştiren bu yazılımların, Google Play gibi resmi mağazalarda da yer aldığı belirtildi. Uzmanlar, bu uygulamaların derhal cihazlardan silinmesini öneriyor.

Ruhunuz Duymadan Kartınızdan Azar Azar Para Çeken Uygulamalar Belli Oldu: Bu Uygulamaları Hemen Silin - Resim : 2

İZİNSİZ ŞEKİLDE PARA ÇEKEN 6 UYGULAMA

2025 yılında tespit edilen ve izinsiz para çektiği belirtilen uygulamalar şunlardır:

Auto Picture Cut

Square Blur Photo

Square Photo Blur

Smart Photo Blur

Super Call Flash

Smart Call Flash

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Kaynak: Haber Merkezi

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