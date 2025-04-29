Ruhunuz Duymadan Kartınızdan Azar Azar Para Çeken Uygulamalar Belli Oldu: Bu Uygulamaları Hemen Silin
Teknoloji uzmanları, Android işletim sistemli telefonları hedef alan bazı zararlı uygulamalar hakkında kullanıcıları uyardı.
Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, altı farklı mobil uygulamanın kullanıcı izni olmadan banka ve kredi kartlarından para çektiği tespit edildi.
Bu uygulamalar, masum görünümlerine rağmen telefonlara sızarak kişisel verilerle birlikte finansal bilgileri de ele geçirebiliyor. Özellikle uygulama içi satın almaları kullanıcı onayı olmadan gerçekleştiren bu yazılımların, Google Play gibi resmi mağazalarda da yer aldığı belirtildi. Uzmanlar, bu uygulamaların derhal cihazlardan silinmesini öneriyor.
İZİNSİZ ŞEKİLDE PARA ÇEKEN 6 UYGULAMA
2025 yılında tespit edilen ve izinsiz para çektiği belirtilen uygulamalar şunlardır:
Auto Picture Cut
Square Blur Photo
Square Photo Blur
Smart Photo Blur
Super Call Flash
Smart Call Flash
Kaynak: Haber Merkezi