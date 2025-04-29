SSK, BağKur Fark Etmiyor! Emeklilere Kurban Bayramı Destek Çeki Veriliyor

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan destek çeklerinin ardından, Kurban Bayramı’na özel olarak planlanan bu yeni destekle, emeklilerin bayram dönemindeki ekonomik yüklerinin bir nebze hafifletilmesi hedefleniyor.

SOSYAL DESTEK POLİTİKALARI GENİŞLETİLİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ekonomik krizin toplumun her kesimini derinden etkilediğine dikkat çekti.

Yaşanan krizin sadece mali değil, sosyal boyutlarıyla da ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Bozbey, "Vatandaşlarımızın artan geçim sıkıntılarını dikkate alarak sosyal politikalarımızı genişletiyoruz. Belediyemizin kaynaklarını sosyal yardımlara yönlendirerek halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bozbey, emeklilerin bütçelerine destek olmayı önemsediklerini vurgulayarak, "Emekli hemşehrilerimizin harcamalarına katkı sağlamak için Kurban Bayramı’nda da destek çeklerini ulaştıracağız. Bu vesileyle tüm büyüklerimi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA