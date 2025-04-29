Bankaların Mevduat Faizleri Yeniden Şekillendi: Yatırımcısı 103 Bin Lirayı Cebine Koydu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ardı ardına gerçekleştirdiği faiz artışlarının ardından, bankalarda mevduat ve kredi faizleri sert bir şekilde yükselişe geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mevduat faizlerinde özellikle geçtiğimiz hafta, birçok bankada faiz oranları %50 seviyelerine kadar ulaştı. Bazı özel bankalar ise bu oranın da üzerine çıkarak %52 seviyesini gördü. Bankaların mevduat faiz oranları yatırımcının iştahını kabarttı.
HOŞ GELDİN FAİZLERİ BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ
Merkez Bankası'nın 20 Mart tarihli olağanüstü toplantısında gecelik borç verme faizini artırması, ardından politika faizinin %42,5’ten %46’ya yükseltilmesi, piyasalarda yukarı yönlü bir ivmeye yol açtı. Daha önce %40-44 aralığında seyreden vadeli mevduat faizleri, son günlerde %48-50 bandına yerleşti. Özellikle bankaların “hoş geldin faizi” adı altında yeni müşterilere sunduğu yüksek oranlar dikkat çekiyor.
Peki, bu faiz artışı yatırımcıya ne kazandırıyor?
100 BİN LİRANIN AYLIK KAZANCI NE KADAR OLDU?
Bugünkü koşullarda, 100 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduata bağlayan bir yatırımcı, net olarak yaklaşık 3.948 TL kazanç elde ediyor. Vade sonunda yatırımcının eline toplamda 103.948 TL geçiyor.