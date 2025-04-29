Bankaların Mevduat Faizleri Yeniden Şekillendi: Yatırımcısı 103 Bin Lirayı Cebine Koydu

100 BİN LİRANIN AYLIK KAZANCI NE KADAR OLDU?

Bugünkü koşullarda, 100 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduata bağlayan bir yatırımcı, net olarak yaklaşık 3.948 TL kazanç elde ediyor. Vade sonunda yatırımcının eline toplamda 103.948 TL geçiyor.