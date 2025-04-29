Yarısı Bizden Kampanya Şartları Belli Oldu! 2025 Kentsel Dönüşümde 700 Bin Liralık Destek Fırsatı

Son yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Az hasar almış tüm vatandaşlarımızı da kampanyaya dahil edeceğiz. Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar gibi ilçelerde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Gönüllülük esasına göre bu dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen vatandaşlarımız başvuru yapabilir” ifadelerini kullandı.

KONUT VE İŞ YERLERİNE ÖZEL DESTEK TUTARLARI

Kampanya çerçevesinde İstanbul’da yer alan riskli yapılarda yaşayan ev sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği sunuluyor. Birden fazla konut için bu rakam toplamda 1 milyon 400 bin TL krediye kadar çıkabiliyor. İş yeri sahipleri ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteğinden yararlanabiliyor. Her ek iş yeri için ayrıca 700 bin TL’ye kadar kredi veriliyor. Taşınma yardımı olarak da ev sahiplerine veya kiracılara tek seferlik 100 bin TL ödeme yapılıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR? ŞARTLAR NELER?

Yarısı Bizden kampanyasına başvurular e-Devlet üzerinden ya da bakanlık tarafından belirlenen randevu günlerinde ilgili belediyeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kampanyaya dahil olabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor:

Yapının İstanbul sınırları içinde yer alması

Resmî olarak “riskli yapı” statüsünde olması

Yeni yapılacak yapının, yıkılacak yapının bir buçuk katını aşmaması

1 Nisan 2023 sonrası alınmış yapı ruhsatına sahip olunması halinde de destekten yararlanılabilmesi

HİBE VE KREDİ ÖDEMELERİ AŞAMALI YAPILACAK

Destek ödemeleri, inşaat sürecine göre etaplar halinde gerçekleştiriliyor. Proje başlangıcında toplam bedelin yüzde 30’u, taşıyıcı sistem tamamlandığında yüzde 30’u, sıva aşamasında yüzde 30’u ve yapı kullanım izni alındığında kalan yüzde 10’u hak sahiplerine aktarılıyor. Hibe tutarları doğrudan yüklenici firmaya ödeniyor ve bu tutar bina maliyetinden düşülüyor. Kalan tutar uzun vadeli kredi olarak hak sahiplerine sunuluyor.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI ESNEK OLARAK BELİRLENDİ

Kredi desteklerinden yararlanan vatandaşlar, yapı ruhsatının alınmasının ardından iki yıl sonra geri ödemeye başlayacak. Geri ödeme süresi 10 yıla kadar uzayabilecek. İlk yıl herhangi bir faiz uygulanmazken, sonraki yıllarda borç miktarı her yıl TÜFE oranının yarısı kadar artırılarak taksitlendirilecek.

Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul’daki riskli yapıların güvenli konutlara dönüştürülmesi ve depreme karşı dirençli şehir yapısının oluşturulması hedefleniyor. Destek miktarları ve başvuru süreciyle ilgili tüm bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi kaynaklarından takip edilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi