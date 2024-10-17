TCMB Rezervlerinde Yükseliş: Yeni Zirveye Bir Adım Daha

TCMB rezervleri 1 milyar 71 milyon dolar artışla zirve seviyeye yaklaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 71 milyon dolar artışla zirve seviyeye yaklaştı. En son 27 Eylül tarihinde 157,4 milyar dolar ile zirve seviye görülmüştü.

TCMB verilerine göre, 11 Ekim itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 315 milyon dolardan, 157 milyar 386 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 92 milyar 762 milyon dolardan 93 milyar 643 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 63 milyar 553 milyon dolardan 63 milyar 743 milyon dolara gelerek yeni zirve seviyesini görmüş oldu.

Bir önceki hafta 56 milyar 89 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 58 milyar 313 milyon dolar artarak milyar milyon dolara çıktı.