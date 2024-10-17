Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatında Azalış

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 306,3 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatında Azalış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 170 milyar 261 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 11 Ekim ile sona eren haftada 166 milyar 506,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 347,50 milyon dolar azalarak 105 milyar 401,20 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 958,80 milyon dolar düşüşle 61 milyar 105,40 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 50 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları -634 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 684 milyon dolar artış gösterdi.

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