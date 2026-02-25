Rekor Tazelendi: Küresel Borç 348 Trilyon Dolara Ulaştı

2025’te küresel borçlar rekor seviyeye ulaşarak 348 trilyon doları aştı. Artışın büyük kısmı gelişmiş ülkelerden geldi.

Rekor Tazelendi: Küresel Borç 348 Trilyon Dolara Ulaştı
Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) yayımladığı “Küresel Borç Monitörü” raporuna göre, küresel borçlar 2025’te 29 trilyon dolar artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 348,3 trilyon dolara ulaştı. Raporda, borç birikim hızının salgın sonrası dönemdeki en hızlı yükselişi kaydettiği vurgulandı.

Toplam artışın yaklaşık üçte ikisi, bütçe açığı harcamalarının yükselmesiyle gelişmiş piyasalardan kaynaklandı. Gelişmiş ekonomilerde toplam borç 231,7 trilyon dolar, gelişmekte olan ülkelerde ise 116,6 trilyon dolara yükseldi. Küresel borcun GSYH’ye oranı art arda beşinci yıl düşüş kaydederek yüzde 308’e gerilerken, gelişmekte olan ekonomilerde borç/GDP oranı rekor tazeleyerek yüzde 235’i geçti.

KAMU BORCU 10 TRİLYONU AŞTI

Borçların dağılımı, hane halkı borçları 64,6 trilyon dolar, finansal olmayan şirket borçları 100,6 trilyon dolar, kamu borçları 106,7 trilyon dolar ve finansal sektör borçları 76,4 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Küresel borç artışının 10 trilyon dolardan fazlası kamu borçlarından kaynaklandı; Çin, ABD ve Euro Bölgesi artışın neredeyse dörtte üçünden sorumlu oldu.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye’de ise hane halkı ve şirket borçları yükselirken, kamu ve finansal sektör borçları hafif geriledi. Raporda, önümüzdeki yıllarda ABD, Çin, Almanya, Japonya ve Hindistan’daki artan kamu borçlanma ihtiyaçları nedeniyle küresel borç birikiminin güçlü seyrini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

