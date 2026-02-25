Evleneceklere Kötü Haber: Kritik Tarih Verildi, Mobilyaya Zam Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ev kurmaya hazırlananlar ve evindeki eşyaları yenilemeyi planlayanlar için mobilya sektöründen dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, üretim maliyetlerindeki artışa işaret ederek yıl sonuna doğru fiyatlarda belirgin yükselişler yaşanabileceğini ifade etti.

YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili de olan Ahmet Güleç, Bakü’de yaptığı açıklamada sektörün karşı karşıya olduğu maliyet baskısına dikkat çekti. İşçilik giderlerinde yaşanan artışın altını çizen Güleç, "Özellikle asgari ücret zammı ile beraber burada büyük bir artış oldu. Bu durum kira enflasyonu ile birleşince ortaya ciddi bir tablo çıkıyor. Genel giderleri biz daha fazla taşıyamıyoruz. Bu şartlarda önümüzdeki dönemde mobilya fiyatları artacak. Yıl sonuna doğru yüzde 20'den fazla zamlanacak" dedi.

MALİYET BASKISI SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Sektör temsilcileri, son dönemde üretim ve işletme giderlerinde ciddi artışlar yaşandığını ifade ediyor. Firmaların bir süredir maliyetleri dengelemeye çalıştığını belirten sektör kaynakları, mevcut ekonomik koşullarda bu yükün sürdürülebilirliğinin zorlaştığını kaydediyor. Artan işçilik ve kira giderlerinin, fiyat politikalarında yeni düzenlemeleri zorunlu kıldığı belirtiliyor.

Kaynak: CNBC-e