Ramazan’da Ucuz Et Tartışması Büyüyor: Kampanya Var Stok Yok

Ramazan ayında daralan bütçelere nefes aldırması beklenen sabit fiyatlı et kampanyası, birçok markette tartışma konusu haline geldi. Uygulama resmi olarak sürse de, bazı mağazalarda reyonların günün erken saatlerinde boşaldığı görülüyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünlere ulaşmakta zorlandıklarını dile getiriyor.

Ramazan boyunca kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını belirli seviyede tutmayı amaçlayan kampanya, özellikle sabah saatlerinde yoğun talep görüyor. Et ve Süt Kurumu desteğiyle PERDER üyesi yerel zincirlerde yürütülen politika, tüketiciyi korumayı hedeflese de sahadaki tablo her mağazada aynı değil. Market çalışanları, ürünlerin mağaza açılışının hemen ardından hızla tükendiğini belirtiyor.

REYONLARDAKİ HIZLI TÜKENİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Birçok şubede benzer manzara yaşanıyor. Ürünler raflara gelir gelmez yoğun ilgiyle karşılaşıyor, kısa süre içinde dolaplar boşalıyor. Günün ilerleyen saatlerinde alışverişe gelenler ise çoğu zaman kampanyalı ürün bulamıyor. Bu durum, uygulamanın etkisine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

EŞ, DOST VE ÇALIŞANLAR ARACILIĞIYLA ALIM İDDİASI

Sektör kaynaklarına göre, bazı kasap ve restoran işletmelerinin kampanyalı ürünlere dolaylı yollarla eriştiği öne sürülüyor. İddiaya göre kişi başı alım sınırını aşmamak için yakın çevre veya çalışanlar üzerinden alışveriş yapılıyor. Bu yöntemle yapılan alımların ardından ürünlerin farklı kanallarda yeniden satışa sunulduğu ya da işletmelerde kullanıldığı konuşuluyor.

Bu tür uygulamaların yaygınlaşması hâlinde, sabit fiyat politikasının hedef kitlesine ulaşmasının zorlaştığı ifade ediliyor. Kâğıt üzerinde devam eden kota sınırlaması, pratikte etkisini kaybedebiliyor.

“VATANDAŞA KALAN MİKTAR SINIRLI”

Bir marketin kasap reyonunda görev yapan çalışan, yoğunluk nedeniyle kampanyalı ürünlerin çok kısa sürede tükendiğini belirtiyor. Reyona gelen ürünlerin büyük bölümünün hızlı şekilde satın alındığını aktaran görevli, gün içinde rafların yeniden doldurulmadığı zamanlarda tüketicinin ürüne erişiminin iyice zorlaştığını söylüyor.

DENETİM VE TAKİP MEKANİZMALARI GÜNDEMDE

Uzmanlar, benzer sorunların önüne geçilebilmesi için denetim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Kimlik doğrulamalı satış, günlük alım takibi ve merkezi veri kontrolü gibi yöntemlerin, kampanyaların daha adil işlemesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan market yöneticileri, kendilerine ulaştırılan ürün miktarının planlama dâhilinde belirlendiğini ve artan talep karşısında stokların hızla eridiğini vurguluyor. Gün içi sevkiyat yapılmayan mağazalarda birkaç saat içinde reyonların boşalmasının kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.

Ramazan ayının getirdiği yüksek talep ve sınırlı arz dengesi, kampanyaların sahadaki etkisini doğrudan belirliyor. Kampanya devam ederken, tüketicinin ürüne erişimi konusundaki tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi