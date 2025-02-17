Rekabet Kurumu'nun 1.3 Milyar lira Ceza Kestiği Frito Lay'den Açıklama, 'Tüm Yasal...'

Frito Lay'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'de uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişleri bulunduğu ifade edilerek, daha önce olduğu gibi bundan sonraki faaliyetlerini de hukuka ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmeye devam edecekleri ifade edildi.

Türkiye’de 50.000 dekarlık alanda tarım faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve 3 fabrikada üretim yaptıkları belirtilen açıklamada, binlerce kişiye istihdam ve yatırımlarla ülke ekonomisine katkıda bulundukları ifade edildi.

‘TÜM YASAL YOLLAR’

Açıklamanın devamında soruşturmaya ilişkin gerekçeli kararın şirkete tebliğ edilmesiyle birlikte kararın detaylı olarak inceleneceği ve gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından karar karşı tüm yasal yolların takip edileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi