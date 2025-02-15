Ünlü Cips Şirketine Rekabet Kurumu'ndan Ceza! 1,3 Milyar Lira Ödeyecekler: Tek Stant Şartı Getirildi

Rekabet Kurumu rakiplerini engellediği gerekçesi ile Frito Lay’e 1,3 milyon TL ceza kesti. Yeni kararla birlikte 200 metrekare altındaki satış noktalarında Frito Lay stantlarının yüzde 30’urakip ürünlere ayrılacak. Bu bölümlerde rakip cipsler için özel etiketleme yapılacak. Ayrıca şirket tek bir stant hakkına sahip olacak, rakip ürünlerin görünürlüğünü engelleyici uygulamalara izin verilmeyecek.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Doritos, Ruffles, Lay’s, Cheetos ve Çerezza markalarıyla bilinen Frito Lay’in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, rakiplerinin satışlarını engellemek ve rakiplerini pazardan dışlamak suretiyle Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

RAKİPLERİNİ ENGELLEDİĞİ GEREKÇESİYLE 1,3 MİLYAR TL CEZA

Kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu tespit edilen Frito Lay’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.

Kararda ayrıca Frito Lay’e birtakım yükümlülükler de getirildi. 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için Frito Lay’e getirilen yükümlülüklerden bazıları şöyle:

STANTLAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30’luk kısmı sadece rakip ürünler için ayrılacak. Ayrılan bölüm bir seperatör ile bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde; “Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır” etiketi bulunacak.

Rakip ürünler de satış noktalarında yerini alacak.

Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak.

EN FAZLA 1 STANT ŞARTI

Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Firto Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek. Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak.