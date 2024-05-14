Doritos ve Cheetos gibi ünlü cipsleri vardı: Frito Lay Gıda'ya soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açıldığı duyuruldu.

Duyuruya göre, şirketin, perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

KURUL, BULGULARI CİDDİ VE YETERLİ BULDU

Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

PAKETLENMİŞ CİPS PAZARINDAKİ RAKİPLERİNİN FAALİYETLERİ ZORLAŞTIRDI

Ön araştırma döneminde yapılan incelemelerde, Kurulca, şirketin Türkiye'deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edildi.

REKABET KURUMU: KARARA BAĞLANDI

Rekabet Kurumu'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ’nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

FRİTO LAY'IN FAALİYET ALANI

Öte yandan, Frito Lay, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: İHA