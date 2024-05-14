İBB duyurdu: Başakşehir’de 2 çocuğun hayatını kaybettiği su birikintisi İSKİ’ye ait değil

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan su birikintisine giren 3 çocuktan 2’si önceki akşam boğularak yaşamını yitirmişti. Ölen çocukların Mısır'dan Türkiye'ye göç etmiş bir aileden 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed olduğu belirlenmişti.

Su birikintisinin İSKİ’ye ait olduğuna dair bazı haberler üzerine İBB yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “2 çocuğun gölette boğularak hayatını kaybettiği su birikintisinin oluştuğu alan kesinlikle İSKİ’nin mülkiyet ve sorumluluğunda değildir” denildi.

İBB tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Başakşehir ilçemizde yaşanan elim olayla ilgili, İBB’nin köklü kuruluşu İSKİ’yi suçlayan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi’nde 2 çocuğun gölette boğularak hayatını kaybettiği su birikintisinin oluştuğu alan kesinlikle İSKİ’nin mülkiyet ve sorumluluğunda değildir.

'DOĞAL OLMAYAN SU BİRİKİNTİSİ MAHİYETİNDE BİR YERDİR'

Boğulma olayının meydana geldiği adres, Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesinde, yağış sularının birikmesiyle sonradan oluşan, doğal olmayan su birikintisi (gölet/göllenme) mahiyetinde bir yerdir. Ayrıca doğal olmayan bu alan, dere yatağı olmadığı gibi dere güzergahı ve dere kolu da değildir. Su birikintisinin olduğu yerde dere bandı da mevcut değildir. Dolayısıyla İSKİ’nin meydana gelen üzücü olayda herhangi bir ihmal, kusur ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Hayatını kaybeden çocuklara Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerken, olayla ilgili İSKİ’yi ve İBB yönetimini sorumlu göstermeye çalışan yalan haberlerle ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA