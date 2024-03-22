Rekabet Kurulu'ndan Yemeksepeti'ne soruşturma

Yemeksepeti hakkında, Rekabetin Korunması Kanunu'nun 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal ettiği için soruşturma açıldı.

Son Güncelleme:
Rekabet Kurulu'ndan Yemeksepeti'ne soruşturma

Türkiye'nin önde gelen online market ve yemek sipariş platformu Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu uygulamaya, kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddesini ihlal ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yemeksepeti Rekabet Kurulu Soruşturma
Son Güncelleme:
En pahalı balık.... Faydasını duyan sadece ondan tüketmek istiyor En pahalı balık.... Faydasını duyan sadece ondan tüketmek istiyor
Faiz kararı borsaya iyi geldi Faiz kararı borsaya iyi geldi
1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası
Doğalgaz faturalarıyla ilgili düzenleme; Ne zaman ücretli olacağı açıklandı Doğalgaz faturalarıyla ilgili düzenleme; Ne zaman ücretli olacağı açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi
Merkez Bankası eski Başkanı açıkladı: AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu! AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu!
Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Türkiye donuyor! 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi
Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar: "Yasak olmasına rağmen yapıyor..." Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar