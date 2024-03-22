Rekabet Kurulu'ndan Yemeksepeti'ne soruşturma

Türkiye'nin önde gelen online market ve yemek sipariş platformu Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu uygulamaya, kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddesini ihlal ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

Kaynak: Gerçek Gündem