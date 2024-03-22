1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası

AJet Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 1 USD + vergiler; yurt dışından Türkiye’ye uçuşlarda ise 1 EUR + vergilerden başlayan kampanyasını duyurdu.

Ajet'in açıklamasına göre kampanya 22 Mart 2024 00:00 (Dahil) - 24 Mart 2024 23:59 (Dahil) arasında alınan biletleri kapsıyor. Uçuş tarihleri ise Uçuş Tarihleri: 31 Mart - 31 Mayıs 2024... Kampanya kapsamındaki biletler yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor ve 50.000 koltuk sayısı ile sınırlı. Kampanya kuralları ve lokasyonlar şöyle:

22 Mart 2024 00:00 (Dahil) - 24 Mart 2024 23:59 (Dahil) tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

31 Mart – 31 Mayıs 2024tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerindenTürkiye’den yurt dışına uçuşlarda 1 USD’den başlayan, yurt dışından Türkiye’ye uçuşlarda 1 EUR’dan başlayan ücretler uygulanacaktır.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.

Kampanya 50.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya AJet web sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. AJet mobil uygulamasını aşağıdaki QR kodu okutarak indirebilirsiniz.