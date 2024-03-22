Dolar ve euro haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

Faiz kararının ardından sert düşen döviz kurları haftanın son işlem gününe sınırlı yükselişle başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı.

Kurlar haftanın son işlem gününe kapanışının üzerinde başladı.

Serbest piyasada 32,1530 liradan alınan dolar, 32,1550 liradan satılıyor. 34,8580 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,8600 lira olarak belirlendi.

TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşanmıştı. Faiz kararı öncesinde 32,4430 seviyesine kadar çıkan dolar/TL faiz artışının ardından 31,9085 seviyesine kadar gerilemişti. 35,6117 TL seviyesine çıkan euro ise 34,8625 TL'ye kadar düşmüştü.