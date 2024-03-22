Motorine indirim geliyor
Brent petrol ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler de devam ediyor. Motorine yarından itibaren 1 TL indirim yapılması bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.
NTV'nin haberine göre; benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.
21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.
22 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.