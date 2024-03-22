Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler de devam ediyor. Motorine yarından itibaren 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

22 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.

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