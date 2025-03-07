Fahiş fiyatlardan Cebi Yanan Esnaftan Acı Feryat

22 bin 104’lük asgari ücret ve 14 bin 469 TL’lik emekli maaşının hiçbir şeye yetmediğini söyleyen Vanlı vatandaşlar, yüksek fiyatları eleştirdi. Kimi kirayı ödeyemediğini söyledi, kimi tavuk değil kemiklerini alabildiğini söyledi. İşte ekonomiden dert yanan vatandaşların yürek yakan sözleri…

'GÜNDE ELLİ KİŞİ FİTRE PARASI VERİN DİYOR'

Esnaf Seracattin Macit, şunları söyledi: Ekonomiyi görüyorsun. İnsanlar perişan. Biz burada lokantacıyız. Günde elli kişi bize gelip 'bir fitre parası verin' diyor. İnsanlar geçinmeyi bırak kendilerinden geçmişler. Boş ver ekonomiyi, Hiçbir şey alınıyor mu? Bir tane 150 gram tandır ekmeği olmuş 10 TL.

'HERKES DİLENMEYE BAŞLADI'

“Hayat çok zor, insanlara Allah yardım etsin. Bu Ramazan ayında hiç kimse sofrasına bir şey götüremiyor. Herkes dilenmeye başladı. Hangi Bakan sesimizi duyacak ki, inandıramazsın.”

'KEMİKTEN ÇORBA YAPIYORUZ'

“Bizim durumumuz iyi ama fakirleri gör. Biz tavuk kemikleri çıkarıyoruz. Bize gelip 'onu bana ver götüreyim akşam çocuklarıma çorba yapayım' diyor."

'PAZARA BİR ÇIKSINLAR'

Zahir Yacan isimli vatandaş ise şunları söyledi: Geçinebiliyor musunuz sorusunu vallahi saraya sormak lazım. Herkesin hali vakti yerinde, 400-450 hizmetçiyle eğer buyur güçleri yetiyorsa buyursunlar pazara bir çıksınlar. Varsa vicdan, ahlak buyursunlar gelsinler.

'ÇOLUK ÇOCUK EVDE HEPSİ AÇ'

Esnaf Halil İbrahim Macit: 15 yıldır senedir esnaflık yapıyorum. Biz ailecek perişan olmuşuz. 7 kişi çalışıyoruz. Hepimiz kiraya çalışıyoruz. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çoluk çocuk evde hepsi aç. Biz Ramazan günü sabah saat 5'te kalkıyoruz, geliyoruz ki millete kölelik yapmak için.

'BESLENME BİLE GÖTÜREMİYORLAR'

Başka da yapacak hiçbir şey yok. 5 çocuğum var 5'ini okula göndermek için hani insanlara kölelik yapıyoruz. Tüm insanlara da öğretmenlere de söyleyebilirsiniz. Çocuklar bir kere okula beslenme bile götüremiyorlar. Yani bu duruma bu hale gelmişiz."

'SADECE KİRA İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çiğköfteci İhsan Tosun: Geçinemiyoruz esnaf zaten ölmüş. Esnafa daha yaşamak yok. Yani ben sabahtan akşama kadar gidip ayakkabı dahi boyasam bu işten daha karlıdır. Sabahtan akşama kadar bunun başında bekliyorum. Ya satar ya satmaz. Sadece kira için çalışıyoruz. Onu dahi çıkaramıyoruz.

'BU ŞARTLARDA ESNAF YAŞAYAMAZ'

Esnaf olarak Türkiye'de esnaf ölmüş. Sabahtan akşama kadar ben bunların başında kira için bekliyorum. Ben sattığı bu çiğköfteden ekmek mi alayım, kira parası mı ödeyeyim, doğal gaz veya elektrik faturası mı vereyim? Normal bu şartlarda esnaf yaşayamaz.

'10 KATINI BİZDEN ALIYOR'

Nurettin Artim isimli vatandaş, ‘Allah’tan reva mıdır bu?’ diyerek isyan etti. Artim “Çoluk çocuğumuza bakamıyoruz. İki maaş yükseltiyor 10 katını bizden alıyorlar.

Kaynak: ANKA