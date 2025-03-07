Gabar'da Petrol Üretiminde Rekor! Günlük 78 Bin Varile Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını bildirdi.

Gabar'da Petrol Üretiminde Rekor! Günlük 78 Bin Varile Ulaştı

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımda, söz konusu üretimin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, "Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü. 3 bini aşkın istihdam 95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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