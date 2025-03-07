Küresel Gıda Fiyatlarında Yüzde 1,6'lık Artış

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının şeker, bitkisel yağlar ve süt ürünlerindeki artışların etkisiyle şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,6 yükseldiğini bildirdi.

Küresel Gıda Fiyatlarında Yüzde 1,6'lık Artış

Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,6 artış göstererek ortalama 127,1 puan oldu. Artış oranı geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

Küresel gıda fiyatlarının süt ürünleri, şeker ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.

Tahıl Fiyat Endeksi, yükselen buğday ve mısır fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık ise yüzde 1,1 düşüş gösterdi. Söz konusu artışta, Rusya'da arz sıkışıklığı ve Doğu Avrupa ile Kuzey Amerika'daki mahsul koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle buğday fiyatlarının artması etkili oldu. Dünya mısır fiyatları, Brezilya'da sıkılaşan arz ve güçlü ABD ihracat talebinin desteğiyle yükselmeye devam ederken, dünya pirinç fiyatları şubatta yüzde 6,8 düştü.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi palmiye, Güneydoğu Asya'daki mevsimsel arz kısıtlamaları ve biyodizel sektöründen gelen güçlü talep nedeniyle palm, soya ve ayçiçek yağlarının fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle aylık yüzde 2 artış kaydetti. Endeksteki yıllık artış da yüzde 29,1 oldu.

ET FİYATLARINDA SINIRLI GERİLEME

Şeker Fiyat Endeksi, büyük ihracatçılar Hindistan ve Brezilya'daki olumsuz üretim beklentileri nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 6,6 düştü.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi güçlü küresel talebin desteğiyle yüzde 4 artarken, Et Fiyat Endeksi'nde ise yüzde 0,1 düşüş görüldü.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin ve tahminlerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Örgüt, 7 Şubat'ta 2 milyar 840,7 milyon ton olan 2024-2025 küresel tahıl üretimi tahminini 2 milyar 841,8 milyon tona yükseltti.

Raporda, küresel buğday üretim tahmini de 788,6 milyon tondan 792,2 milyon tona çıkarıldı.

Kaynak: AA

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