Yine TÜVTÜRK Yine Kredi Kartı Komisyonu! Bu Kez İcradan Kaçamadı: Aldığı Parayı Misliyle Geri Ödedi

TÜVTÜRK tarafından araç muayenesinde kendisinden kesilen kredi kartı komisyonuna itiraz eden bir vatandaş, Tüketici Hakem Heyeti kararı ile ücreti icra yoluyla geri aldı. 108 TL olan ücreti 876 TL olarak geri alan vatandaş, araç sahiplerine seslenerek haksız kazanca 'dur' demeleri gerektiğini söyledi.

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Yine TÜVTÜRK Yine Kredi Kartı Komisyonu! Bu Kez İcradan Kaçamadı: Aldığı Parayı Misliyle Geri Ödedi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Seyit Karabulut, araç muayenesi sırasında kredi kartı ile ödeme yapmak istediğinde karşılaştığı ek ücreti yasal yollarla geri almayı başardı. TÜVTÜRK’ün tartışmalı uygulaması kredi kartı ile ödemelerde komisyon ücretini Tüketici Hakem Heyeti’nin önüne getiren Karabulut haklı bulundu. Firma hakkında icra işlemi başlatılırken, yasal sürecin sonunda yalnızca kesilen ücreti değil dosya masraflarıyla birlikte çok daha yüksek bir miktarı geri aldı.

Yine TÜVTÜRK Yine Kredi Kartı Komisyonu! Bu Kez İcradan Kaçamadı: Aldığı Parayı Misliyle Geri Ödedi - Resim : 1

8 KAT DAHA FAZLA ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALDILAR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Karabulut, “Kararla birlikte Sorgun’daki İcra Dairesine geldim. İşlem başlatıp firma hakkında icra talebinde bulundum. Firma hem cevap vermedi hem de ücreti yatırmadı. Firmanın bütün hesaplarına, taşınır ve taşınmazlarına bloke koydurduk. Firma 108 TL alacağım yerine bana dosya masraflarıyla birlikte 876 TL ödedi" ifadelerini kullandı.

Yine TÜVTÜRK Yine Kredi Kartı Komisyonu! Bu Kez İcradan Kaçamadı: Aldığı Parayı Misliyle Geri Ödedi - Resim : 2

HAKSIZ KAZANCA ‘DUR’ DEDİ

Karabulut kendi çevresinde de TÜVTÜRK’ten şikayetçi olan birçok kişi olduğunu belirtirken, “Kimsenin bu durumdan çekinmesine korkmasına gerek yok. Bu kadarcık para için uğraşmaya değer mi, diye düşünmesinler. Buradaki amaç para değil, haksız kazanca ‘Dur’ demek. Eylül ayında başvurmuştum. Şimdi Mart ayındayız. Bu sürede paramız orada kaldı. Kanuni haklarımı kullandım. Çekindiğim bir durum yok. Araç muayene zamanım yaklaştı. Yakın zamanda tekrar araç muayenesine gideceğim. Benim durumumda olanlar da haklarını arasınlar” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

TÜVTÜRK’ün Uygulaması Tepki Toplamıştı! Sevindiren Haber: Araç Muayenesinde Kredi Kartı Komisyonu Dönemi Bitiyor!TÜVTÜRK’ün Uygulaması Tepki Toplamıştı! Sevindiren Haber: Araç Muayenesinde Kredi Kartı Komisyonu Dönemi Bitiyor!Ekonomi

Kaynak: İHA

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