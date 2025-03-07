Gümüşhane’den Trabzon'a Götürürken Kıskıvrak Yakalandılar

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Güneydoğu bölgesinden Trabzon'a götürüldüğü belirlenen 370 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

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Gümüşhane’den Trabzon'a Götürürken Kıskıvrak Yakalandılar

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında aldıkları istihbarat doğrultusunda Güneydoğu'daki illerden Trabzon'a götürüldüğü tespit edilen 370 bin makaronu ele geçirdi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneydoğu illerinden Trabzon’a götürülmek istenen 370 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda M.O. isimli şahsın Bingöl ve Diyarbakır illerinden temin ettiği makaronları Trabzon iline götüreceği bilgisini alınca çalışma başlattı.
Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çay ve tütün tespit köpeği ’Ekip’in katılımıyla M.O. isimli şüpheli şahsın kullandığı aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 350 bin TL olan 370 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Şüpheli şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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