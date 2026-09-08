Piyasaların Gözü ABD Verisinde! Altın Fiyatları Güne Hareketli Başladı

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Küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarında hareketliliğin sürmesine neden oluyor. 8 Eylül Salı günü işlemlerin ilk saatlerinde ons altın 4 bin 430 dolar seviyesine yaklaşırken, gram altın 6 bin 921 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 131 liradan alınırken 11 bin 277 liradan satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 22 bin 290 lira, satış fiyatı 22 bin 533 lira seviyesinde bulunuyor. Tam altın 43 bin 614 liradan alınırken 44 bin 473 liradan satılıyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 44 bin 368 lira, satış fiyatı ise 44 bin 893 lira olarak kaydediliyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analist Waterer, bu hafta açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi verisinin piyasaların yönü açısından önem taşıdığını belirtti. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde Fed’in faiz artırabileceği yönündeki beklentilerin güçlenebileceği, bunun da tahvil getirilerini yükselterek altın üzerinde satış baskısı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

YÜZDE ARTIMA İHTİMALİ AÇIKLANDI

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in 15-16 Eylül’deki toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4 olarak fiyatlıyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, yükselen faiz oranları dönemlerinde yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi