Döviz Piyasasında Yeni Gün: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasasında dolar 48,4570 liradan, euro ise 56,3950 liradan güne start verdi. Dünkü kapanış fiyatlarına göre hem dolar hem de euro cephesinde hafif yukarı yönlü bir hareketlilik hakim.

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Döviz Piyasasında Yeni Gün: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
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Döviz piyasası, yeni işlem gününe sınırlı da olsa yükseliş eğilimiyle merhaba dedi.

Serbest piyasada 48,4550 liradan alınan dolar, 48,4570 liradan satılıyor. 56,3930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 56,3950 lira oldu.

Döviz kurları, bir önceki işlem gününün kapanış değerlerine kıyasla hafif primli seyrediyor. Dün doların satış fiyatı 48,4350 lira, euronun satış fiyatı ise 56,3650 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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