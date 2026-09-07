Dorun Madencilik İşçilerinden Bakan Bayraktar'a Ziyaret

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti.

'AYNI HEDEF İÇİN ÇALIŞTIK, KARŞI TARAF DEĞİLİZ'

Bakan Bayraktar, "İşçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti alması, değeri görmesi bizim için en önemli mesele. En zor işlerden birisini de madencilerimiz yapıyor. Yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp ekonomiye katıyoruz. Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz başından beri hep yanınızda olduk. Biz aynı hedef için çalıştık, karşı taraf değiliz" dedi.

'İŞÇİYE BORCU OLAN FİRMAYA TEŞVİK VERMİYORUZ'

Yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 yılı sonuna kadar alım garantisi verdiklerini anımsatan Bakan Bayraktar, bu düzenlemeyle madenlerin çalışmasını, buradan gelen kömürle elektrik üretilmesini, Türkiye'nin cari açığında bir azalma olmasını ve madendeki işçilerin istihdamlarında bir aksama olmamasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "Kırmızı çizgimiz; işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz. Sizleri düşündük. İşçi, hakkını alsın diye o düzenlemeyi yaptık" dedi.

Bakan Bayraktar, ayrıca, çevre ile ilgili yatırımı yapmadığında da firmaya teşvik verilmediğini ifade etti.

MADENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ise "Tüm arkadaşlarım adına size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Heyetinize de ayrıca teşekkür ediyorum; sizin öncülüğünüzde hepsi emek harcadılar" diye konuştu.

Madenciler de yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar’a teşekkürlerini iletti. Madencilerle sohbet eden Bakan Bayraktar, taleplerini de dinledi.

Kaynak: DHA