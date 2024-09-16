Piyasalarda Yeni Hafta: Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz!

Uzun zamandır fahiş yükselişini sürdüren döviz kuru, haftanın ilk iş gününde de yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Ekonomideki gelişmelerden doğrudan etkilenen kurda, sabah saatlerinde dolar 33,9183 liradan, euro kuru ise 37,6853 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,8599 liradan alınan dolar, 33,9663 liradan satılıyor. 37,6639 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,7101 oldu. Dolar, cuma gününü satış fiyatı 33,5149 liradan, euro ise 37,5896 liradan kapatmıştı.

YIL SONU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos raporunda, 69 katılımcı doların yıl sonundaki seviyesi ile ilgili tahminlerini güncellemişti. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihindeki dolar beklentisi 37,2760 TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem