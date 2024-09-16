Altın Haftaya Rekorla Başladı, Tarihi Zirvesini Yeniledi!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarında yeni rekorları beraberinde getiriyor. Haftaya ons ve gram altın tarihi zirveleriyle başladı.

Küresel piyasalarda piyasalar, Çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed'den 25 baz puanlık bir faiz indirimi sürerken, Avrupa Merkez Bankası ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi. Bu gelişmelere paralel olarak altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Ons altın, gün içinde 2.578 dolardan başlayıp gün içinde en düşük 2.577 dolardan, en yüksek 2.589 dolardan seviyesini gördü. Şu anda 2.586 dolarlık bir işlem görülüyor ve rekor 2.589 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise 2,807 TL'den başlayarak en düşük 2,803 TL'den başlarken, en yüksek 2,827 TL'den işlem gördü. Şu sıralar 2.823 TL'den işlem görüyor ve tarihi zirve 2.827 TL oldu.