Veliler, CHP'li Çakırözer'e Dert Yandı: 'Asgari Ücrete Bir Kez, Ürünlere 10 Kez Zam Geliyor'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yunusemre Halk Çarşısı'nda okul alışverişine çıkan vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Öğrenci velisi Alper Kardelen, "Asgari ücrete bir kez zam gelirken ürünlere 10 kere zam geliyor" diye dert yandı. Çakırözer ise, "22 yıllık AKP iktidarı milyonları yokluğa, yoksulluğa ve sefaleti sürükledi. 86 milyonun yaşadığı bu pahalılığın, umutsuzluğun tek sebebi ülkeyi yönetemeyen beceriksiz iktidar" ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, Eskişehir'deki Yunusemre Halk Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafın ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşların sorunlarını dinledi. Çocuğu için okul alışverişine çıkan Alper Kardelen, fiyatların pahalı olduğunu belirterek, "Asgari ücrete bir kez zam gelirken ürünlere 10 kere zam geliyor" dedi. Enflasyonun üzerinde artış olduğunu belirten diğer bir ebeveyn, "Burada ucuzsa buradan alacağız, internette ucuzsa oradan alacağız. Nerede ucuzsa oradan alacağız. Neresi ucuzsa orayı takip ediyoruz. Çocuğum bir şey bitti deyince, 'acaba ne kadar pahalı olmuştur' diye korkuyoruz ifadelerini kullandı.

Çakırözer'e konuşan bir esnaf, hayat pahalılığından bahsederek, "Millet bir kere gıdasından kıstı en basitinden. Bırak ayakkabıyı, giyimi" dedi.

Okul kıyafetleri satan Ümit Altın ise, "Ne yapmasın, almasın mı? Okula gönderecek. Birisine alıyorsa, eski sisteme dönüldü. Sen büyüksün, senin eskini küçüğün giyiyor" diye konuştu. İlkokul birinci sınıfa giden bir öğrencinin giyinmesi gereken kıyafetin toplam bin 550 lira olduğunu söyleyen esnaf, bunun içinde ayakkabı, kitap, çanta olmadığını kaydetti.

Çakırözer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "22 yıllık AKP iktidarı milyonları yokluğa, yoksulluğa ve sefaleti sürükledi. 86 milyonun yaşadığı bu pahalılığın, umutsuzluğun tek sebebi ülkeyi yönetemeyen beceriksiz iktidar. Ama halkımız hiç merak etmesin. Türkiye’nin birinci partisi CHP olarak her derdin var bir çaresi diyoruz. CHP iktidarında yoksulluğun, gelir adaletsizliğinin, hayat pahalılığının, durmayan zamların çaresini hep birlikte bulacağız. Yapılacak ilk seçimde CHP iktidar yapacak, halkın iktidarını kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA