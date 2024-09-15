Konut Fiyatlarında Balon Patladı: Uzmanı Net Tarih Verdi

Son yıllarda artan enflasyonla birlikte konut kiralarındaki yükseliş, büyük şehirlerde barınma krizine yol açtı. 2022-2023 yıllarında getirilen yüzde 25 zam sınırlaması bu sorunu çözmede yetersiz kalırken, 2024’te tekrar enflasyon oranına göre zam yapılmasına geri dönüldü. Bu süreçte kira artışları durdurulamadı ve halk, yüksek kira bedelleri ile karşı karşıya kaldı.

Prof. Dr. Aziz Konukman, kira krizinin büyüdüğünü ve hem kiracının hem de mülk sahibinin bu durumdan memnun olmadığını belirtti. Konukman, “Konut kira zammına getirilen yüzde 25 sınırlama çözüm olmadı, şu an serbest bırakıldı. Yargı devre dışı kaldı, orman kanunu devreye girdi. Kavga, yaralanma ve ölümler yaşanıyor. Ancak TBMM’de 1 saatte yapılacak yasal düzenleme ile bu sorun çözülebilir” dedi.

Konukman, kira krizine çözüm olarak emlak beyan değerleri üzerinden yapılacak yasal düzenlemeyi önerdi. Emlak beyan değerlerinin, kira bedelleri ile orantılı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Örneğin, kirası 50 bin lira olan bir evin emlak beyanı oldukça düşük. Yasal düzenleme ile kira bedeli, emlak beyan değerine orantılı hale getirilirse haksız kira artışlarının önüne geçilebilir. Vatandaş, kişilerin vicdanına bırakılarak sokakta kalmaya mahkum edilemez” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aziz Konukman, önerdiği düzenlemenin mülk sahibi, kiracı ve belediyeler için avantajlar sunduğunu belirtti. Konukman, “Kişi yüksek kira talep ediyorsa emlak beyanını da güncellesin, bu durumda belediyeye ödeyeceği emlak vergisi de artacaktır. Böylece kiracı da konut sahibi de kazanırken, belediyeler de emlak vergisi artışıyla kazançlı çıkacak” diye konuştu.

Konukman, Türkiye genelinde emlak beyan değerlerinin güncellenmesi gerektiğini belirterek, TBMM’nin acil bir yasal düzenlemeyle bu sorunu çözebileceğini ifade etti. Belediye sitelerinin emlak beyan değerlerini açık hale getirerek, vatandaşların bütçelerine uygun konutları daha rahat bulabileceğini ekledi.

Kaynak: Cumhuriyet