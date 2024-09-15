1 Liralık Daire İlanına Ceza

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı. İlanları tek tek denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor.

Geçen aylarda 690 liralık ev ilanına ceza yağdıran Reklam Kurulu, bu kez de 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti. Kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi.

UZMANLAR UYARDI

Tıklama tuzağı olarak isimlendirdikleri bir olayın burada söz konusu olduğunun altını çizen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu" dedi.

TRT Haber'e konuşan Kulular, "1 TL, 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı ihtiyatlı yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Teyakkuzda olunmasını tavsiye ediyoruz. Nitekim bir ürünün benzerleri ile takriben aşağı yukarı benzer fiyatta olmasının makul bir tüketicinin ölçülü hareket etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber