Dolar Kurunda 10 Lira Depremi: Fiyatı Bir Anda Değişecek
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan piyasaları sarsacak bir uyarı geldi. Dolar fiyatları 10 lira birden değişecek. Zelyut, doların 40 lirayı bulabileceği tarihi açıkladı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların 40 TL sınırını aşabileceği tarihe dair tahminlerini paylaştı. Altın ve döviz kurlarındaki artış trendi, gün boyunca devam etti. Zelyut, katıldığı canlı yayında döviz kurlarına ilişkin öngörülerini paylaştı. Zelyut, yıl sonunda dolar kurunun 41-42 TL seviyelerine yaklaşabileceğini belirtti.
Zelyut şu açıklamalarda bulundu:
“Doların küresel değeri ile Türkiye'deki dolar kuru arasında fark var. Trump’ın başkan olduğu dönemde dolar endeksi 2-3 ay geriledi. Ancak Türkiye’deki durum farklı. Çözülemeyen bir enflasyon sorunu var ve bu durum doları da etkiliyor. Yıl sonunda doların 41-42 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimi, yabancı sermaye girişini artırarak doların yükselişini kademeli hale getirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta 1.4 milyar dolar giriş yaptı. Öncesinde ise 500-600 milyon dolar çıkışı yaşandı.
Küresel bir savaş veya çatışma durumunda altın fiyatlarının artabileceğini öngörüyoruz. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Trump’ın politikaları daha belirleyici olacak. Powell, son üç enflasyon verisine bakıldığında iş gücü piyasasının soğuduğunu ve bu durumun faiz indirimine yol açabileceğini belirtti. ABD'de faizlerin düşmesi durumunda, büyük miktarda likiditenin gelişmekte olan piyasalara, altına ve kripto paralara yönelmesi bekleniyor. Trump'ın 2017’de şirket vergilerini düşürmesi ve genişleyici mali politikalar uygulaması da bu durumu etkiliyor. Hem Powell hem de Trump’ın faiz oranlarını indirmesi, hisse senedi ve altın yatırımlarını olumlu yönde etkileyebilir.”
GÜNCEL DÖVİZ KURU
Dolar: 33,88 TL
Euro: 37,56 TL
Sterlin: 44,42 TL
Gram altın: 2.809,97 TL
Çeyrek altın : 4.610,00 TL