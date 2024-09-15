Dolar Kurunda 10 Lira Depremi: Fiyatı Bir Anda Değişecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimi, yabancı sermaye girişini artırarak doların yükselişini kademeli hale getirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta 1.4 milyar dolar giriş yaptı. Öncesinde ise 500-600 milyon dolar çıkışı yaşandı.

Küresel bir savaş veya çatışma durumunda altın fiyatlarının artabileceğini öngörüyoruz. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Trump’ın politikaları daha belirleyici olacak. Powell, son üç enflasyon verisine bakıldığında iş gücü piyasasının soğuduğunu ve bu durumun faiz indirimine yol açabileceğini belirtti. ABD'de faizlerin düşmesi durumunda, büyük miktarda likiditenin gelişmekte olan piyasalara, altına ve kripto paralara yönelmesi bekleniyor. Trump'ın 2017’de şirket vergilerini düşürmesi ve genişleyici mali politikalar uygulaması da bu durumu etkiliyor. Hem Powell hem de Trump’ın faiz oranlarını indirmesi, hisse senedi ve altın yatırımlarını olumlu yönde etkileyebilir.”