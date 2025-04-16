Piyasalar Dalgalandı Servetleri Eridi! Ne Koç Holding Ne de Rönesans Holding! En Çok O İsim Kazandı

Forbes Dergisi’nin güncel verilerine dayanan milyarderler listesinde, uzun yıllardır ilk sıralarda yer alan Koç Holding’in yönetim kurulu üyeleri bu kez ilk 5’te kendilerine yer bulamadı.

BORSA DALGALANDI, SIRALAMA DEĞİŞTİ

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerle ilgili açıklamalarının ardından yaşanan küresel ekonomik belirsizlik, borsalarda önemli gerilemelere sebep oldu. Bu gelişmeler hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki yatırımları bulunan Türk milyarderlerin net servetlerinde düşüşe yol açtı. Yaşanan değer kayıpları, zenginler listesindeki sıralamaları da yeniden şekillendirdi.

KOÇ HOLDİNG TEMSİLCİLERİ LİSTEDE GERİYE DÜŞTÜ

Yeni açıklanan listede, uzun süredir Türkiye’nin en zenginleri arasında yer alan Koç ailesinin temsilcileri ilk 5 dışında kaldı. Daha önce Murat Ülker'in hemen ardından ikinci sırada bulunan İpek Kıraç ile üçüncü sıradaki Semahat Sevim Arsel, piyasalardaki dalgalanmalardan sonra sıralamada geriledi. Aynı şekilde, ailenin diğer üyeleri de ilk 5’e giremedi.

ÜLKER ZİRVESİNİ KORUDU

Listenin zirvesindeki isim değişmedi. Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanı olmayı sürdürdü. Ülker’in ardından 4,2 milyar dolarlık servetiyle Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük koltuğuna ise 3 milyar dolarla Rönesans Holding’in başındaki Erman Ilıcak oturdu.

İLK 10’DAKİ DİĞER İSİMLER

Listede dikkat çeken diğer isimler arasında Enka İnşaat’ın lideri Mehmet Sinan Tara, Doğuş Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Ferit Faik Şahenk ve Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya da yer aldı. Koç Holding’in önemli isimlerinden İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Mustafa Rahmi Koç ise listenin ikinci yarısında sıralandı.

FORBES VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN 10 İSMİ

Murat Ülker – 5,4 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı – 4,2 milyar dolar

Erman Ilıcak – 3 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara – 2,8 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk – 2,8 milyar dolar

İpek Kıraç – 2,7 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel – 2,7 milyar dolar

Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç – 2,4 milyar dolar

Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar

Kaynak: Haber Merkezi