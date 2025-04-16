Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Öncesi Mahfi Eğilmez'den Önemli Uyarı
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 17 Nisan 2025’te açıklayacağı faiz kararı öncesinde dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Eğilmez, Merkez Bankası’nın uygulamakta olduğu gecelik borç verme yönteminden vazgeçmesini önerdi.
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB’nin enflasyonla mücadelede güven kaybına yol açmaması gerektiğini ifade eden Eğilmez, geçmişte olduğu gibi “faizi artırmamış gibi görünmek uğruna” uygulanan yöntemlerin itibar zedeleyici olduğunu dile getirdi. Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanıyor. Tavsiyem, geçici gecelik borç verme yönteminden vazgeçmeleri ve haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme uygulamasına geri dönmeleri. Bu yöntemde faiz yüzde 46’ya çıkarılmalı. Politika faizini gizlemek, hem güveni hem de enflasyonla mücadeleye olan inancı sarsıyor. Unutmamalı ki merkez bankaları, sürpriz kararlar almaktan en uzak durması gereken kurumlardır.”
19 MART DÜZENLEMELERİNE GÖNDERME
Eğilmez’in bu açıklaması, 19 Mart’ta yaşanan gelişmelere de göndermeler içeriyor. O tarihte İstanbul’daki bazı belediye yöneticilerine yönelik operasyonların ardından Türk Lirası’nda yaşanan dalgalanmaya karşılık olarak Merkez Bankası çeşitli önlemler almıştı. Bu kapsamda, bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verilmiş, gecelik vadeli borç verme faiz oranı yüzde 46’ya çıkarılmıştı.
YATIRIMCILARA GÜVEN MESAJI
Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın piyasalarla açık ve net bir iletişim kurması gerektiğine dikkat çekti. Eğilmez’e göre, faiz oranlarındaki değişikliklerin dolaylı yollardan değil, politika faizi üzerinden açık şekilde yapılması, piyasalarda güven ortamının yeniden inşasında önemli bir adım olacak.