Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Öncesi Mahfi Eğilmez'den Önemli Uyarı

“Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanıyor. Tavsiyem, geçici gecelik borç verme yönteminden vazgeçmeleri ve haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme uygulamasına geri dönmeleri. Bu yöntemde faiz yüzde 46’ya çıkarılmalı. Politika faizini gizlemek, hem güveni hem de enflasyonla mücadeleye olan inancı sarsıyor. Unutmamalı ki merkez bankaları, sürpriz kararlar almaktan en uzak durması gereken kurumlardır.”