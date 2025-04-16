103 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti! Ayakkabı Sektöründe Liderdi

Kadın ayakkabı sektörünün köklü isimlerinden Wittner, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle iflas ettiğini açıkladı. Şirket, yaşadığı mali sıkıntıların ardından yeniden yapılanma sürecine girerek danışmanlık desteği almaya başladı.

103 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti! Ayakkabı Sektöründe Liderdi

Avustralya merkezli Wittner, 1912 yılında ülkede ilk posta yoluyla ayakkabı siparişi alan perakendeci olarak kuruldu. Şirket, bugün İngiliz yatırım grubu Hilco Capital’in bünyesinde faaliyet gösteriyor. Aynı yatırım grubu, kısa süre önce Cue Clothing’i Levis ailesinden satın alarak perakende sektöründe dikkat çekici bir hamle gerçekleştirmişti.

103 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti! Ayakkabı Sektöründe Liderdi - Resim : 1

GENİŞ MAĞAZA AĞINA RAĞMEN DURUMU KORUYAMADI

Wittner’in Avustralya ve Yeni Zelanda genelinde 20'den fazla mağazası bulunuyor. Ayrıca David Jones ve Myer zincirlerinde 25 ayrı satış noktasında da ürünlerini tüketicilerle buluşturuyordu. Şirket, The Iconic gibi platformlar üzerinden de çevrimiçi satış yapıyordu.

103 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti! Ayakkabı Sektöründe Liderdi - Resim : 2

YENİ ŞUBELER BÜYÜMEYİ SAĞLAMADI

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çevrimiçi satışlarda son bir yılda artış yaşandığı ve Myer mağazalarında yeni şubeler açıldığı belirtilse de, bu büyümenin artan kira ve işletme giderlerini karşılamaya yetmediği ifade edildi. Wittner, sürdürülebilir bir finansal yapı kurmakta zorlanınca iflas kararı aldı.

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