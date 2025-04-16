Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı
Temmuz 2025’te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk üç ayında enflasyon yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu oran, memurlara yıl başında verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,83 oranında enflasyon farkı doğurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentileri doğrultusunda yılın ilk altı ayındaki enflasyonun yüzde 17,91 seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna göre, memur ve emekli maaşlarının Temmuz ayından itibaren ortalama yüzde 16,80 oranında artırılması öngörülüyor.
MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Zam oranı yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor. Beklenen enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte, kamu çalışanlarının gelirlerinde önemli artışlar yaşanacak.
ENFLASYON VERİLERİ ZAM TABLOSUNU BELİRLEDİ
TÜİK’in verilerine göre 2025’in ilk üç aylık dönemi için enflasyon yüzde 10,06 oldu. Bu dönemde verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,83’lük bir enflasyon farkı oluştu. Merkez Bankası’nın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin tahmini ise sırasıyla yüzde 3,07, yüzde 2,20 ve yüzde 1,70 düzeyinde. Bu tahminlere göre, yılın ilk altı ayındaki toplam enflasyon oranı yüzde 17,91 olacak. Böylece memur ve emekli maaşları yüzde 16,80 oranında artırılacak.
EN DÜŞÜK MAAŞLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR
Temmuz ayında yürürlüğe girmesi beklenen zam oranlarına göre;
En düşük memur maaşı 43.726 TL’den 51.071 TL’ye yükselecek.
En düşük memur emeklisi maaşı ise 19.617 TL’den 22.913 TL’ye çıkacak.
GÜNCELLENEN MAAŞ TABLOSUNA GÖRE MESLEK GRUPLARI
Temmuz-Aralık 2025 dönemi itibarıyla tahmini maaşlar şöyle:
Eğitim Alanı:
Uzman Öğretmen (1/4): 68.513 TL
Öğretmen (1/4): 61.823 TL
Profesör (1/4): 112.555 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 74.602 TL
Sağlık Personeli:
Uzman Doktor (1/4): 127.481 TL
Hemşire (5/1): 62.442 TL
Güvenlik ve Adalet Kadroları:
Polis Memuru (8/1): 68.834 TL
Başkomiser (3/1): 75.307 TL
Avukat (1/4): 74.322 TL
Teknik ve Mühendislik Kadroları:
Mühendis (1/4): 79.056 TL
Teknisyen (11/1): 55.153 TL
İdari Kadrolar:
Şube Müdürü (1/4): 77.500 TL
Memur (9/1): 53.204 TL
Diyanet Personeli:
Vaiz (1/4): 64.622 TL
Tüm bu maaşlar, yüzde 16 ile 17 arasında değişen enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı tahminlerine göre oluşturuldu.
GÖZLER TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA
Zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanacak. Ardından memurların önümüzdeki iki yıl boyunca alacakları zam oranlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri, Ağustos ayında başlayacak.
YAŞAM MALİYETİ ARTIŞINA KARŞI BEKLENTİ YÜKSEK
Memur ve emekliler için kritik süreç devam ederken, zam oranlarının yaşam maliyetindeki artışı dengelemesi umut ediliyor. Ekonomik göstergeler ve hükümetin alacağı kararlar, maaş artışlarının son şeklini belirleyecek.