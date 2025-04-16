Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı

Temmuz 2025’te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk üç ayında enflasyon yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu oran, memurlara yıl başında verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,83 oranında enflasyon farkı doğurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur Emekli Memur zammı
Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentileri doğrultusunda yılın ilk altı ayındaki enflasyonun yüzde 17,91 seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna göre, memur ve emekli maaşlarının Temmuz ayından itibaren ortalama yüzde 16,80 oranında artırılması öngörülüyor.

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 2

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Zam oranı yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor. Beklenen enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte, kamu çalışanlarının gelirlerinde önemli artışlar yaşanacak.

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 3

ENFLASYON VERİLERİ ZAM TABLOSUNU BELİRLEDİ

TÜİK’in verilerine göre 2025’in ilk üç aylık dönemi için enflasyon yüzde 10,06 oldu. Bu dönemde verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,83’lük bir enflasyon farkı oluştu. Merkez Bankası’nın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin tahmini ise sırasıyla yüzde 3,07, yüzde 2,20 ve yüzde 1,70 düzeyinde. Bu tahminlere göre, yılın ilk altı ayındaki toplam enflasyon oranı yüzde 17,91 olacak. Böylece memur ve emekli maaşları yüzde 16,80 oranında artırılacak.

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 4

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Temmuz ayında yürürlüğe girmesi beklenen zam oranlarına göre;

En düşük memur maaşı 43.726 TL’den 51.071 TL’ye yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 19.617 TL’den 22.913 TL’ye çıkacak.

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 5

GÜNCELLENEN MAAŞ TABLOSUNA GÖRE MESLEK GRUPLARI

Temmuz-Aralık 2025 dönemi itibarıyla tahmini maaşlar şöyle:

Eğitim Alanı:

Uzman Öğretmen (1/4): 68.513 TL

Öğretmen (1/4): 61.823 TL

Profesör (1/4): 112.555 TL

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 6

Araştırma Görevlisi (7/1): 74.602 TL

Sağlık Personeli:

Uzman Doktor (1/4): 127.481 TL

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 7

Hemşire (5/1): 62.442 TL

Güvenlik ve Adalet Kadroları:

Polis Memuru (8/1): 68.834 TL

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 8

Başkomiser (3/1): 75.307 TL

Avukat (1/4): 74.322 TL

Teknik ve Mühendislik Kadroları:

Mühendis (1/4): 79.056 TL

Teknisyen (11/1): 55.153 TL

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 9

İdari Kadrolar:

Şube Müdürü (1/4): 77.500 TL

Memur (9/1): 53.204 TL

Diyanet Personeli:

Vaiz (1/4): 64.622 TL

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 10

Tüm bu maaşlar, yüzde 16 ile 17 arasında değişen enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı tahminlerine göre oluşturuldu.

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 11

GÖZLER TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA

Zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanacak. Ardından memurların önümüzdeki iki yıl boyunca alacakları zam oranlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri, Ağustos ayında başlayacak.

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Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı - Resim: 12

YAŞAM MALİYETİ ARTIŞINA KARŞI BEKLENTİ YÜKSEK

Memur ve emekliler için kritik süreç devam ederken, zam oranlarının yaşam maliyetindeki artışı dengelemesi umut ediliyor. Ekonomik göstergeler ve hükümetin alacağı kararlar, maaş artışlarının son şeklini belirleyecek.

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