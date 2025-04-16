Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı

ENFLASYON VERİLERİ ZAM TABLOSUNU BELİRLEDİ

TÜİK’in verilerine göre 2025’in ilk üç aylık dönemi için enflasyon yüzde 10,06 oldu. Bu dönemde verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,83’lük bir enflasyon farkı oluştu. Merkez Bankası’nın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin tahmini ise sırasıyla yüzde 3,07, yüzde 2,20 ve yüzde 1,70 düzeyinde. Bu tahminlere göre, yılın ilk altı ayındaki toplam enflasyon oranı yüzde 17,91 olacak. Böylece memur ve emekli maaşları yüzde 16,80 oranında artırılacak.