Dere Kenarından Bedavaya Toplanıyor! Marketlerde Servet Değerinde Satılıyor

Yöre halkı tarafından yıllardır toplanarak sofralara taşınan su teresi, özellikle ilkbahar aylarında bolca bulunuyor. Kırklar Mahallesi’ndeki Bıhbıcık Vadisi ve Yamlar gibi bölgelerde yoğun olarak yetişen bitki, sabah saatlerinde akarsu kenarlarında toplanıyor. Ahlatlılar için sıradan sayılan bu doğa ürünü, dışarıdan bakanlar için adeta altın değerinde.

FİYATLARI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Market raflarında lüks ürün kategorisine giren su teresi, fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilosu 1.199 TL’ye ulaşan bu doğal ürün, özellikle sağlıklı yaşamı benimseyen tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Ahlatlı vatandaşlar ise duruma hem şaşkınlıkla hem de gururla yaklaşıyor.

SAĞLIĞA KATKILARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Turpgiller familyasından gelen su teresi, yalnızca lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. Tansiyonu dengeleyici etkisinin yanı sıra stresi azaltıcı özelliği, onu özellikle şehir yaşamında yoğun tempoya maruz kalanlar için ideal bir besin haline getiriyor. Ayrıca bağışıklığı güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor, kemik gelişimine katkı sağlıyor ve cilt sağlığını destekliyor.

MUTFAKTA ÇEŞİTLİ KULLANIM ALANLARI

Su teresi, en çok salatalarda çiğ olarak tüketiliyor. Bunun yanı sıra smoothie tariflerine eklendiği, yoğurtla karıştırıldığı ya da hafif sotelenerek garnitür olarak sofralara taşındığı biliniyor. Doğal aroması ve hafif acılığıyla damaklarda iz bırakan bu bitki, mutfakta da çeşitliliği artırıyor.

DOĞAL DENGEYE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Bitkinin bu denli ilgi görmesi, beraberinde sürdürülebilirlik tartışmalarını da getiriyor. Aşırı toplanmanın ekosisteme zarar verebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, bilinçli tüketim çağrısında bulunuyor. Ahlat Belediyesi’nin ise su teresi alanlarını korumaya yönelik çeşitli farkındalık çalışmaları yürütmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA