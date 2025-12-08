Pegasus, Avrupa’nın Dev Hava Yolu Şirketini Satın Alıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pegasus Hava Yolları, Çekya’nın köklü havacılık markalarından Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings’i satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre anlaşmanın toplam bedeli, her iki kuruluşun borçlarıyla birlikte 154 milyon euro olarak belirlendi. Satın alma işlemi, ilgili otoritelerden gerekli izinlerin alınmasının ardından tamamlanacak.

ORTA VE DOĞU AVRUPA’NIN EN BÜYÜK HAVAYOLU GRUPLARINDAN

Smartwings Grubu, Smartwings ve Çek Hava Yolları markalarıyla Çekya’nın en büyük havayolu konumunda bulunuyor. Grup, Avrupa merkezli en köklü havacılık oluşumlarından biri olarak 20 ülkede 80 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor.

'BÜYÜME YOLCULUĞUNDA YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, satın alıma ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Pegasus Hava Yolları olarak 2005’te cesur bir hedefle yola çıktık: Hava yolculuğunu herkes için ulaşılabilir kılmak. Bugün filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı havayollarından biri olduk. Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings’in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Ancak tek amacımız ölçek büyütmek değil, aynı zamanda uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı, geleceğe hazır güçlü bir yapı oluşturmak. Bugün artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye’de havacılık sektörünü “Biz başlatmadık ama biz değiştirdik”. Şimdi büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçmeye hazırız. Çek Hava Yolları ve Smartwings ile ortak bir vizyon oluştu: İki farklı marka, Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz.”

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Yaklaşık yirmi 27 iki markayı büyüten hissedarlar ve kurucular, operasyonların daha güçlü bir yapıya kavuşması için Pegasus’un doğru adres olduğunu belirterek şirketlerin devrine yönelik stratejik karar aldıklarını duyurdu.

Çek Hava Yolları hissedarı ve Smartwings kurucu ortağı Jiří Šimáně, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sınırlı finansal kaynakla, devletten destek almadan kurduğumuz Smartwings’i ve Çek Hava Yolları’nı bugün bulunduğu noktaya getirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yıllar boyunca yenilik, dayanıklılık ve misafir memnuniyetine bağlı kalarak birçok zorluğu aştık. Pegasus Hava Yolları’nın Çek Hava Yolları ve Smartwings için ideal bir hissedar olduğuna ve bunun misafirlerimize daha fazla avantaj, gelişmiş bağlantılar ve seyahat olanağı sunacağına inanıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve misafirlerimize sadakatleri, güvenleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Çek Hava Yolları ve Smartwings’in Pegasus çatısı altında büyümeye devam etmesini görmekten mutluluk duyacağız.”

Kaynak: Haber Merkezi