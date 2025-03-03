Pazar Fiyatları Emeklinin Cebini Yakıyor: Bir Balığı Dilimleyip Torunlara Pişireceğim

Türkiye’de enflasyon rakamları tartışılırken, emeklinin geçim derdi de devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte evlerde iftar ve sahur telaşı da başladı.

Emekliler uygun fiyatlı olması sebebiyle çoğunlukla semt pazarlarını tercih ederken, buradaki fiyatlar da emeklileri memnun etmekten oldukça uzak gözüküyor. Pazarda alışveriş yapan emekliler, kendilerine uzatılan mikrofona aynı dertten yakınıyor.

‘PAZARA GİRİP SORSUNLAR’

Mecidiyeköy semt pazarında konuşan bir emekli, enflasyonun tek rakama düşeceğine yönelik açıklamalara tepkili. Emekli, “Nasıl düşecek ya? Bir gün gelsin bu pazara girsin sorsunlar. 2 bin küsur lira doğal gaz gelmiş bana. Yakmazsam öleceğim" ifadeleriyle pazardaki enflasyonun açıklanandan çok farklı olduğunu dile getirdi.

‘EMEKLİYİ BU KADAR AŞAĞILAMASINLAR’

Bir başka emekli ise bir pidenin fiyatının 30 liraya ulaştığını, kalabalık bir ailede ise üç pide alsan hesabın 90 lira olacağını belirterek peynirin, zeytinin yanına yaklaşamadıklarını söyledi. Emekli vatandaş, "Nasıl, neyle alacaksın? Yani bu kadar aşağılamasınlar emeklileri. Kalkıp da vatandaşla dalga geçmesinler” şeklinde konuştu.

‘CEBİMDE 20 LİRAYLA GEZİYORUM, BİR MUZ ALDIM’

Cebinde 20 lira parayla gezdiğini belirten bir başka emekli ise 4 yıl önce pazar alışverişini 20 lirayla yapabildiklerini anımsatarak, pazardan bir muz aldığını evde yaşlı bir annesinin olduğunu belirterek fiyatların aşırı yüksek olmasından dert yandı.

Avrupa’daki emeklilerin dünyaya gezip en lüks otellerde konakladığını dile getiren vatandaş, kendilerinin pazardan bir kilo meyve alıp eve gidemediklerini söyledi.

‘TEK MAAŞLA YAŞAYANLARIN HALİNİ SİZ DÜŞÜNÜN’

Kendi durumunun birçok insana görece iyi olduğunu ifade eden emekli, “İyi halimiz buysa kötülerin, tek maaşla yaşayan insanlar halini siz düşünün” dedi.

‘BALIĞI DİLİMLEYİP TORUNLARA PİŞİRECEĞİM’

Fiyatların ucuz olduğunu düşündüğünü için başka bir yerden bu pazara geldiğini ancak buradaki fiyatların da fırladığını belirten bir başka emekli vatandaş ise Burada biz 8 kişiyiz. Bir tane balık aldım. Onu da dilimleyip, dilimleyip çocuklara, torunlara pişireceğim” şeklinde konuştu.

‘EMEKLİYİM, HİÇBİR ŞEY ALAMADIM’

Alım gücünün düştüğünü, pazarın dahi pahalandığını, marketlerin daha da pahalı olduğunu belirten bir vatandaş ise emekli olduğunu ve hiçbir şey alamadığını belirterek, “Tertemiz geldik, tertemiz gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘GARİBAN NE ALACAK, ALLAH ÇOCUKLARIMIZA YARDIM ETSİN’

Sözlerine devam eden emekli vatandaş, “Poşet bile taşıyamıyorsun yani. Allah hepimize yardımcı olsun. Ramazan alışverişi yapmadık. Emekli adam ne alacak? Hiçbir şey alamaz. Pazarı 2 saattir geziyorum. Bütün pazarı gezdim. Bir biberin kilosu 120 lira. Kıvırcık 60 lira. Gariban ne alacak? Sadece bakıyoruz, kendimizi avutuyoruz. Allah çocuklarımıza yardım etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA